"Chaîne féministe" dans les rues de Madrid

Quelque 7 000 femmes ont formé, ce samedi, un "chaîne féministe" de sept kilomètres à Madrid pour dénoncer la discrimination et la violence à l'égard des femmes. Cette action, qui intervient un mois jour pour jour avant le 8 mars et la journée internationale des femmes, s'est achevée avec la lecture tlecture d'un manifeste devant la Puerta del Sol.

