Une course de luge insolite et colorée en Russie

Plus de No Comment

Une course de "traßneaux" insolite a eu lieu le 8 février 2020 dans la ville de Mamadysh, en Russie. Les 36 équipes, munies de luges "fait maison" ont dévalé une piste glacée de 300 mÚtres à bord de leurs véhicules colorés. Les participants ont été jugés dans quatre catégories : meilleur costume, créativité de la luge, distance atteinte et temps de trajet.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les derniÚres fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.