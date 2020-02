La tempête Ciara a également touché la Suisse

Plus de No Comment

Plus de 80 vols ont été annulés en Suisse alors que la tempête Ciara frappait la Suisse ce lundi, avec de fortes pluies et des vents en particulier dans les régions du nord et du centre, qui ont perturbé les services dans tout le pays.

