En Syrie, énorme vague de déplacement après les attaques du régime

Les forces gouvernementales de Syrie ont repris le contrôle total d'une autoroute clé reliant les quatre plus grandes villes du pays. Les combattants restants et quelque trois millions de civiles sont poussés toujours plus près de la frontière turque par l'inexorable poussée du régime vers le nord.

