Au Brésil, les fortes pluies paralysent São Paulo

Les fortes pluies qui se sont abattues depuis lundi sur São Paulo ont pratiquement paralysé la ville. Les rivières Tietê et Pinheiros sont sorties de leur lit inondant les autoroutes voisines et bloquant quelques conducteurs pendant des heures. Plus de 100 millilitres de pluie se sont abattus en seulement trois heures sur certains quartiers de la ville, gonflant la rivière Tietê à son plus haut niveau depuis 15 ans.