En Thaïlande, pour la Saint-Valentin, on se marie sous l'eau

Plus de No Comment

Pour célébrer leur mariage, ce couple a décidé de s’immerger, au large de la province de Trang, dans le sud de la Thaïlande. Le festival annuel, qui dure trois jours, est une célébration de la Saint-Valentin et permet aux locaux ainsi qu'aux étrangers de sa marier entre le 13 et le 15 février.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.