Coronavirus : cloîtré, un Chinois court dans son appartement pour se défouler

Plus de No Comment

Confinés pour cause de Covid-19, les Chinois tentent de tromper l'ennui et de garder la forme. Cloî­tré dans son appar­te­ment de Hangz­hou, Pan Shancu a trouvé la solution. Il court en boucle dans son appartement. le marathonien a parcouru 50 kilomètres en moins de cinq heures. Il a fait 6250 fois le tour de la pièce qu'il avait aménagée pour sa séance de sport.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.