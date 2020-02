Coup d'envoi du spectaculaire festival de Viareggio en Toscane

Plus de No Comment

Le carnaval de Viarreggio (Toscane), l'un des plus connus d'Italie et l'un des plus emblématiques de la tradition des carnavals en Europe, fête cette année ses 147 ans d'existence.

