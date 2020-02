Carnaval de Rio : le compte à rebours est lancé

Le Carnaval de Rio de Janeiro se déroulera du 21 au 26 février 2020, mais déjà, la samba s’est emparée du Sambodrome Marquês de Sapucaí. L’heure est aux répétitions pour les écoles de samba et au rituel de bénédiction. Près de six millions de personnes, Brésiliens et visiteurs étrangers, sont attendus pour le plus grand carnaval du monde, célèbre pour son ambiance unique, ses couleurs vives, ses plumes et ses paillettes.