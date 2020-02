Donald Trump donne le départ du Daytona 500, célèbre course de NASCAR

Plus de No Comment

Le président américain Donald Trump est devenu le deuxième président en exercice à assister au Daytona 500, dimanche, la célèbre course de NASCAR. Il a fait un tour de piste dans sa limousine présidentielle blindée appelée "The Beast", menant le peloton de 40 voitures avant le drapeau vert.

