Du ciel, les importants dégâts en Angleterre de la tempête Dennis

C'est en prenant un peu de hauteur que l'on se rend compte de l'ampleur des dégâts causés par la tempête Dennis. Dans la ville d'Hereford et ses environs, à la frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles, la rivière Wye est sortie de son lit inondant les villages et les champs aux alentours.

