Bientôt dans vos assiettes : un steak de plantes imprimé en 3D

Plus de No Comment

C'est le défi que s'est lancé la start-up espagnole Novameat. L'entreprise serait sur le point de créer un steak à base de plantes, peut-être même dès cet été. Novameat a dévoilé son premier steak en 2018. Aujourd'hui, le fondateur et PDG Guiseppe Scionti, estime qu'ils ont perfectionné la texture, l'apparence, le goût et les propriétés nutritionnelles.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.