Des pluies torrentielles font au moins quatre morts à Rio de Janeiro

Au moins quatre personnes ont trouvé la mort à Rio de Janeiro et dans son agglomération, en raison de pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et glissements de terrain, ont annoncé lundi les autorités brésiliennes.

