États-Unis : 25 morts dans de violentes tornades dans le Tennessee

Il y a un an jour pour jour, de puissantes tornades avaient fait au moins 23 morts et causé d'importants dégâts matériels dans l'Etat de l'Alabama, dans le sud du pays.

Partout où les tornades sont passées, des arbres et des poteaux électriques ont été arrachés et des maisons éventrées.

Toits effondrés, fenêtres brisées : le centre-ville de "Music City", comme est surnommée Nashville, passage obligé pour les amateurs de country avec ses bars, ses concerts et son ambiance festive, a été touché. Des débris jonchaient plusieurs rues, selon les images diffusées par les médias locaux, et une quarantaine de bâtiments ont été détruits d'après les autorités.

