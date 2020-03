NoComment : les images marquantes de la semaine, sans commentaire

no comment

Visionnez les faits marquants de la semaine, sans commentaire sur Euronews. #NoComment.

Des pluies torrentielles font au moins quatre morts à Rio de Janeiro

Au moins quatre personnes ont trouvé la mort à Rio de Janeiro et dans son agglomération, en raison de pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et glissements de terrain, ont annoncé lundi les autorités brésiliennes. Les quatre victimes ont été électrocutées, noyées ou ensevelies par des glissements de terrain, a précisé la Défense civile. Fin janvier, plus de 50 personnes sont décédées lors de pluies diluviennes dans l'Etat du Minas Gerais, à l'intérieur des terres.

Des migrants traversent l'Evros pour tenter de rejoindre l'Europe

Depuis qu'Ankara a décidé d'ouvrir ses frontières pour laisser des dizaines de milliers de réfugiés gagner l'Europe, la frontière grecque est prise d'assaut. Sur ces images, des migrants traversent le fleuve Evros, au péril de leur vie, pour rejoindre la Grèce.

Un funambule américain traverse un cratère de volcan en activité

Wah ! 548 mètres sur un fil tendu au-dessus d'un volcan en activité. Imaginez qu'en plus de cela, des caméras de télévision (la chaîne ABC) soient braquées sur vous en direct. Ce mercredi 4 mars, Nik Wallenda a traversé le cratère du volcan en activité Masaya au Nicaragua en 31 minutes et 21 secondes. L'acrobate américain de 41 ans, connu pour mettre en scène ce genre d'épisodes, réalise l'une de ses performances les plus risquées à ce jour.

Tempête de neige à Hokkaido

Au cap Erimo, dans le sud d'Hokkaido, la vitesse maximale du vent a atteint 115 kilomètres à l'heure. Sur la côte pacifique d'Hokkaido, 50 centimètres de neige se sont accumulés sur une période de 12 heures. Les météorologues conseillent aux habitants de la préfecture la plus septentrionale d'Hokkaido d'être vigilants pendant cette violente tempête hivernale.

Un immeuble s'effondre à Karachi

Au moins quinze personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées après l'effondrement jeudi d'un immeuble de cinq étages à Karachi au Pakistan. L'effondrement s'est produit dans le quartier densément peuplé de Golimar. D'après la police, le propriétaire de l'immeuble avait ajouté un cinquième étage à son immeuble. Le bâtiment est également tombé sur deux maisons voisines.

Hong Kong : des rituels pour soulager la frustration politique

Les Hongkongais s'emparent d'un ancien rituel pour soulager leur frustration après des mois de bouleversements politiques. Pour entre 50 et 500 dollars de Hong Kong (6-64 $), des femmes agitent des bâtons d'encens et murmurent des formules tout en utilisant une vieille chaussure pour battre des effigies en papier. Le gouvernement pro-Pékin et la police sont souvent maudits lors de ces cérémonies.