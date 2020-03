Danser pour patienter et continuer à s'entraîner

Hugo Marchand, danseur étoile au ballet de l'Opéra de Paris, continue l'entraînement à distance avec la professeure Florence Clerc en raison des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19.

"C'est dur de garder la forme. C'est vrai que tout ça on le fait pour essayer de ne pas avoir trop de dégâts quand on va reprendre la danse, pour essayer de minimiser un peu l'impact de ce confinement sur nos corps", a-t-il expliqué à l'AFP.

Mais les exercices chez soi ont leurs limites : "Je pense que ce qui est le plus dur à entretenir c'est de sauter et de garder son endurance et sa cardio parce que là quand on est confiné dans des petits appartements, on peut faire ses exercices de barre de yoga, de pilates mais une fois qu'on a fait le tour, on ne peut pas non plus faire des grands déplacements, on ne peut pas sauter parce que c'est sur des surfaces très, très dures comme du carrelage ou du parquet."