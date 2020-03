No Comment : le coronavirus met Bollywood au chômage technique

Plus de No Comment

"Bollywood" qui produit environ 1 500 films par an est l'un des plus importants générateurs d'emplois du pays. D'après le journaliste Sohel F Fidai, les pertes pour le secteur pourraient être estimées à plus de 100 millions de dollars en cas d'arrêt pendant deux mois.

