No Comment : les députés espagnols applaudissent le personnel soignant

Ce mercredi 25 mars, à 20 heures, des applaudissements d'une minute ont retenti au sein du Parlement espagnol, à la demande de la présidente du Congrès des députés Meritxell Batet, pour remercier le personnel soignant qui fait face à la pandémie de coronavirus. En France et en Italie également, les citoyens se retrouvent quotidiennement à leurs fenêtres et balcons pour applaudir les professionnels de santé.

