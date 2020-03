Coronavirus : des experts russes participent à des opérations de désinfection en Italie

Plus de No Comment

Une équipe d'experts du ministère russe de la Défense et leurs collègues italiens ont procédé à une décontamination complète du centre de soins pour personnes âgées Martino Zanchi dans la banlieue de Bergame. Au total, les spécialistes ont désinfecté 2 000 m² d'espaces intérieurs et toutes les routes d'accès à l'établissement.

