Plus de No Comment

Deux villes, deux confinements : Paris et Wuhan... Des images filmées par des drones ont révélé des artères, ponts et rues quasi-désertes dans ces deux cités frappées par la pandémie de coronavirus.

