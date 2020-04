En Colombie, un écran géant installé pour partager un moment "ciné" depuis son balcon

C'est une manière originale de rompre la monotonie de la quarantaine, sans menacer le confinement. Et besoin ni de tickets ni de faire la queue. A Bogota, en Colombie, un grand groupe de cinéma sud-américain offre des projections de films en plein air, que les habitants peuvent regarder depuis leurs fenêtres ou leurs balcons. Un écran géant est placé devant des immeubles.

L'initiative fait partie du programme Cine Colombia lancé en 2017 pour amener le cinéma dans les villes les plus reculées et qui sont particulièrement touchées par la violence et la pauvreté. Le projet, connu sous le nom de Ruta 90, est passé en tout par plus de 260 villes.