Les Sud-Coréens célèbrent l'anniversaire de Bouddha

no comment

Un festival se tient en ce moment à Séoul, en Corée du Sud, pour célébrer l'anniversaire de Bouddha. Il existe depuis plus de 1000 ans. Des dizaines de milliers de lanternes illuminent le ciel. Des spectacles de danse et d'acrobaties sont au programme ainsi que de la musique traditionnelle, des séances de méditation zen et des ateliers où les enfants peuvent confectionner des vêtements traditionnels.