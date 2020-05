No Comment : à Hong Kong, manifestations simultanées dans des centres commerciaux

no comment

La police anti-émeute de Hong Kong a pourchassé dimanche dans plusieurs centres commerciaux et dans les rues des manifestants pro-démocratie réclamant l'indépendance, en ce jour de Fête des mères.

Des groupes de militants masqués se sont répandus dans au moins huit centres commerciaux, jouant au chat et à la souris avec les policiers avant d'être dispersés. Ils réclament l'indépendance du territoire semi-autonome et la démission de la cheffe de son exécutif Carrie Lam, une fidèle alliée de Pékin.

La police a procédé à trois arrestations au moins et a imposé des amendes de 260 dollars pour non respect des mesures de confinement anti-Covid-19 qui interdisent le rassemblements publics de plus de huit personnes, selon les images vidéo diffusées en direct.