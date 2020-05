À Rio, le Christ Rédempteur porteur d'un message contre la faim

no comment

À Rio de Janeiro, la statue du Christ Rédempteur a été illuminée dimanche soir, porteuse du message suivant : #MesaSemFome, ce qui signifie #TableSansFaim. C'est le nom d'une campagne organisée par une banque alimentaire et les services sociaux de la ville brésilienne, appelant à donner de la nourriture et des produits de première nécessité pour les plus démunis.

La crise du coronavirus a creusé un peu plus encore le fossé des inégalités au Brésil.