Le Mont-Saint-Michel respire à nouveau

Assoupi pendant deux mois, le Mont-Saint-Michel revient très doucement à la vie. Au lendemain l du déconfinement, les visiteurs se font rares et la visite du site se fait dans des conditions particulières.

Les mesures prévoient notamment « un sens unique de circulation dans le village du Mont, afin d’éviter les croisements de personnes qui montent ou descendent », précise l’établissement public du Mont-Saint-Michel dans un communiqué. Pour « éviter au maximum les croisements », les visiteurs sont « invités dès leur arrivée sur le parking à rejoindre le Mont via un circuit piéton aller spécifique » avec un « fléchage adapté » et « la police municipale veille au respect de ces nouveaux circuits ». Clou de toute visite au Mont-Saint-Michel, l'abbaye, propriété de l’État et classée monument historique depuis près de 150 ans, reste fermée. Elle devrait rouvrir courant juin.