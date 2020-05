Dans le zoo de Córdoba, au Mexique, deux nouveaux pensionnaires viennent de voir le jour. Il s'agit de Pandemia, la femelle, et Quarantine, le mâle, deux pumas américains, nés le 20 mars dernier. Cet animal est considéré comme éteint dans de nombreux pays, dont les Etats-Unis. Gonzalo Rodríguez, le représentant du zoo, a déclaré que leurs noms sont destinés à "sensibiliser le monde entier au fait que nous devons être plus responsables et plus unis en tant que société face aux crises".