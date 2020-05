Italie : un enfant de 12 ans face à face avec un ours brun

no comment

La scène semble irréelle et la vidéo est devenue virale. Un ours brun sort d'un buisson, à quelques mètres seulement d'un enfant de 12 ans. Alessandro se baladait avec son père près de Spominore, dans le province de Trente au nord de l'Italie. En découvrant l'ours, il a fait preuve d'un réel sang froid. Il s'est éloigné très calmement de l'animal. Le père d'Alessandro a immortalisé la scène avec son téléphone portable. "Mon fils est un amoureux des ours, il savait déjà comment se comporter", a-t-il raconté aux médias italiens.