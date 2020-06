Manifestation à New York pour George Floyd

no comment

Des milliers de personnes ont défilé dans les quartiers de Brooklyn et de Manhattan à New York ce lundi 1er juin pour dénoncer le racisme et les violences policières. Ce mouvement de protestation est né au lendemain de la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc lors d'une interpellation brutale à Minneapolis.

La manifestation a été émaillée de vandalisme et de pillages ; des magasins de marques, tels Nike ou Michael Kors sur la 5e Avenue, ou des magasins d'électronique ou de Lego d'autres grandes rues de Midtown ont été pillés en début de soirée, avant l'entrée en vigueur d'un couvre-feu inédit à partir de 23h00 locales (03H00 GMT), ont constaté des journalistes de l'AFP.

La capitale économique américaine emboîte ainsi le pas à une quarantaine d'autres villes, qui ont imposé des couvre-feux face aux émeutes qui ont embrasé le pays.