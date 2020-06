Images du déconfinement en Inde, à Singapour et en Thaïlande

no comment

Alors que l'Inde poursuit la levée de restrictions, les coiffeurs sont de nouveau autorisés à manier les ciseaux. À Siliguri, dans l'État du Bengale-Occidental, les employés d'un salon sont équipés d'une panoplie de protection.

Ce No Comment vous emmène aussi à Singapour où les élèves retournent à l'école masqués après plus de deux mois de fermeture, et à Bangkok, en Thaïlande, où un chien-robot fait le tour d'un centre commercial pour proposer du gel hydroalcoolique aux clients.