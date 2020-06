no comment

L'État d'urgence a été décrété dans la région de Mourmansk, en Russie, en raison d'inondations causées par de fortes pluies. La Kola, un fleuve côtier, est sortie de son lit et plusieurs villages ont dû être évacués. Dans les zones les plus touchées, la montée des eaux va se poursuivre et devrait dépasser les quatre mètres.