Une rixe dans une prison australienne stoppé à coups de gaz lacrymogènes

L'incident s'est produit dans la cour du Long Bay Correctional Complex, une prison de Sydney. Six détenus en ont agressé deux autres pour une affaire de drogue, et les surveillants ont eu recours aux gaz lacrymogènes pour faire cesser la bagarre. Un chien de garde a aussi été lâché et a blessé un des prisonniers qui a dû être hospitalisé.