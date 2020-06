Plus de 500 personnes ont participé à une manifestation, ce mardi, à Katmandou, au Népal, contre la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement. Sur les banderoles, on pouvait lire "Assez, c'est assez". Ils exigent de meilleures installations de tests et de quarantaine pour les travailleurs migrants de retour au pays et une plus grande transparence des dépenses publiques. La police a tiré au canon à eau pour disperser la foule. Dix personnes ont été arrêtées.