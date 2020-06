Atlanta : les images de l'arrestation mortelle qui fait polémique aux États-Unis

no comment

La police d'Atlanta a diffusé dimanche les images de vidéosurveillance montrant la tentative d'arrestation de Rayshard Brooks devant un fast-food de la ville vendredi. Les officiers Garrett Rolfe et Devin Brosnan ont tenté de l'arrêter après l'avoir interrogé et lui avoir fait passer des tests d'alcoolémie.

Les images de surveillance vidéo montrent "qu'au cours d'une lutte physique avec les agents, Brooks s'est emparé du Taser de l'un des agents et a pris la fuite", selon le rapport de police. "Les agents ont poursuivi Brooks à pied et pendant la poursuite Brooks s'est retourné et a pointé le Taser vers l'agent. L'agent a utilisé son arme, touchant Brooks", indique-t-il aussi.