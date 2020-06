Au Brésil, d'émouvantes retrouvailles "plastifiées" au sein d'une maison de retraite

no comment

Les patients âgés d'une unité de soins infirmiers à São Paulo, au Brésil, peuvent de nouveau étreindre leurs proches à travers un ``"rideau de câlin'' en plastique. Un moyen de permettre aux familles de se retrouver sans risques, alors que la pandémie de coronavirus continue de ravager le Brésil, avec plus de 41 000 décès et plus de 800 000 cas officiellement recensés.