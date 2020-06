En plein incendie de forêt, une journaliste turque prend 1 000 litres d'eau sur la tête

On dit souvent, en école de journalisme, qu'il faut se rapprocher le plus possible de l'évènement. C'est donc au coeur de l'action, en plein feu de forêt non loin d'Istanbul, et en compagnie des pompiers, que la journaliste Busra Celik et son cameraman Hayrettin Kavi ont commencé leur reportage en direct sur la TRT. Un hélicoptère bombardier d'eau est venu s'en mêler...