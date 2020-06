Les stations balnéaires bulgares ne font pas rêver les touristes locaux

La Bulgarie va-t-elle attirer les touristes cet été ? Le covid-19 devrait éloigner les étrangers, et les vacanciers locaux ne sont guère intéressés par leur pays, plus attirés depuis des années, par la Grèce et la Turquie.

_ "Les espoirs des hôteliers de voir les touristes bulgares passer leurs vacances à la mer en Bulgarie ont été anéantis. Les Bulgares ont eu du mal à quitter leur bord de mer lorsqu'ils ont commencé à aller en Grèce, et maintenant il va être tout aussi difficile de les faire revenir"._

Dimitar Popov, Association bulgare des agents de voyage et des tour-opérateurs

Le nombre de visiteurs bulgares en Grèce a augmenté de 16% entre 2016 et 2019. Les raisons de ce phénomène sont complexes. Valentin a été l'un des premiers à choisir les stations grecques et turques, suivi au fil du temps, par la plupart de ses amis et sa famille :

_ "Les stations balnéaires bulgares ont toujours été chères, les plages, la nourriture... En Grèce, la plage continue sur 3 km dans chaque sens. Les hôtels ne sont pas empilés, je peux vraiment profiter de la mer."_

Valentin Spassov, vacancier bulgare

Le voilà le problème, les constructions qui défigurent le littoral. Les lieux vierges se rétrécissent, les détracteurs l'appellent la "mer de béton". La plupart des terrains encore disponibles sont situés dans des sites protégés et des parcs naturels. Mais les promoteurs font preuve d'imagination pour contourner les obstacles.

_ "Au village d'Alepu il y a quatre projets prévus. Il y a 19 autres projets où des terres agricoles ont été converties en terres urbanisées. Ils pourraient être finalisés à tout moment"._

_Georgieva Radost, architecte _

Les opposants aux stations balnéaires craignent que les paysages préservés accueillent bientôt des offres de vacances all-inclusive, pour attirer les Bulgares.

Mais pour l'instant, même les prix réduits et les aides gouvernementales ne changent pas la donne et les plages privées et publiques restent peu fréquentées.