Un grand dîner public pour célébrer la fin du confinement à Prague

Ce 30 juin, des milliers de Tchèques ont célébré le dernier soir de confinement lors d'un dîner dans la capitale. Ce 1er juillet, la plupart des restrictions dues au COVID-19 prenaient fin dans le pays.

Une immense table a été dressée tout le long du pont Charles dans le centre de Prague pour accueillir des dizaines d'habitants de la capitale tchèque.

A partir du 1er juillet, dans la plus grande partie du pays, les masques faciaux ne seront plus obligatoires dans les bâtiments ou les transports publics.

Auparavant, toutes les entreprises et tous les lieux de réunion du pays avaient été autorisés à rouvrir et les restrictions aux frontières et les interdictions de voyager pour les citoyens et les résidents avaient été levées.