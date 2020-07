Coronavirus : le Mexique, 5ème pays le plus endeuillé dans le monde par la pandémie

La statue géante de l'ancien président mexicain Adolfo Lopez Mateo, située sur le campus de l'Université autonome de Mexico, était affublée d'un masque ce jeudi, alors que le Mexique recense officiellement plus de 282 000 cas de covid-19, selon le décompte de l'Université Johns Hopkins. Avec plus de 33 000 décès, le Mexique est le 5ème pays le plus endeuillé dans le monde après les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni et l'Italie.