Aux Philippines, Manille se reconfine

A Manille, aux Philippines, plus de 250 000 personnes doivent se reconfiner, en raison du rebond de la pandémie de Covid-19. Un reconfinement prévu pour durer au moins deux semaines, tout juste six semaines après la levée des mesures de restriction. Les Philippines sont le deuxième pays le plus touché d'Asie du Sud-Est, avec plus de 57 000 cas et près de 1 600 décès.