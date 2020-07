Un tiers du Bangladesh victime de la mousson et des inondations

no comment

Le centre du Bangladesh, presque un tiers du pays selon les associations, est aux prises avec des inondations, conséquence des fortes pluies qui se sont abattues sur les terres agricoles et les habitations.

pEn Asie du Sud-est, plus de 9,6 millions de personnes ont été touchées par ces intempéries – parmi elles, des milliers souffrent du manque de nourriture, de médicaments, alertaient les autorités ce mercredi 22 juillet.

On recense près de 550 morts au Bangladesh, en Inde et au Népal, et des millions de déplacés depuis le mois dernier, selon la Croix Rouge, qui met en garde contre un désastre humanitaire