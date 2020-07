France : la chaleur favorise des feux de forêt

Chaleur, sécheresse et vent favorisent chaque été des feux de forêts en France. Plus de 500 hectares de végétation ont ainsi été ravagés en Gironde et en Loiret. Bombardiers d'eau et camions de pompiers ont été déployés pour venir à bout des flammes, désormais maîtrisées. Un véhicule a brûlé dans ces incendies sans faire de victimes. Ces feux seraient partis de bords de route, ce qui évoque l'hypothèse d'une origine humaine.