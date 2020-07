Un Hadj à petite échelle cette année à la Mecque

no comment

Des pèlerins masqués sont arrivés ce jeudi à la mosquée Namira sur le Mont Arafat, une colline désertique près du site le plus sacré de l'Islam de la Mecque, pour prier et se repentir en ce jour le plus important du pèlerinage annuel du Hadj.

La pandémie de coronavirus a jeté une ombre sur le pèlerinage cette année, qui a attiré l'année dernière 2,5 millions de musulmans du monde entier vers le mont Arafat, où le prophète Mahomet aurait selon la tradition islamique prononcé son dernier sermon il y a près de 1400 ans.

Le gouvernement saoudien n'a pas publié de chiffre définitif sur le nombre de pèlerins du Hadj cette année, mais a déclaré qu'entre 1 000 et 10 000 y participeraient.

Tous les pèlerins de cette année sont des résidents ou des citoyens saoudiens.