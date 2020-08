Pluies torrentielles et inondations en Corée du Sud

no comment

Des pluies torrentielles ont frappé la majeure partie de la Corée du Sud ce dimanche, faisant six morts et sept portés disparus, ont indiqué des responsables.

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a déclaré que les fortes pluies avaient déclenché des glissements de terrain dans des dizaines d'endroits, inondé les zones résidentielles et les routes et endommagé plusieurs infrastructures.

Une grande partie des dégâts s'est produite dans la région métropolitaine de Séoul et dans la région du centre.