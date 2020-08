Recrudescence du coronavirus en France : que disent les chiffres ?

Berges de la Seine, hauteurs de Montmartre, rue Mouffetard : il sera désormais obligatoire de porter un masque dans ces rues et dans une partie de Paris. Une mesure prévue pour un mois minimum.

La capitale rejoint ainsi Lille, Marseille, et plus de 1000 villes en France qui ont mis en place cette mesure dans certaines zones ou partout. Beaucoup sont d'ailleurs situées en bord de mer et accueillent de nombreux touristes cet été.

Au niveau européen, Paris vient donc s'ajouter à la liste des capitales qui ont mis en place le port obligatoire du masque à l'extérieur : Bruxelles, Anvers, Capri. Amsterdam, Rotterdam, et quasiment partout en Espagne.

La mesure est censée enrayer un rebond du virus. En France, il est bien là, d'après les dernières données de Santé Publique France.

Par rapport à début juin, le taux d'incidence en France - le nombre de personnes contaminées par rapport à la population générale - a presque triplé, passant d'un peu plus de 4 personnes contaminées sur 100 000 à 11,8 en moyenne en semaine 31.

Et certaines zones sont beaucoup plus touchées que d'autres : 21 départements ont connu début août une proportion de cas de covid parmi la population plus élevée. Des départements surtout situés en région parisienne, dans le sud-est et le nord-est de la France.

En tout le nombre de cas diagnostiqués positifs au covid-19 a augmenté de 33% début août en seulement une semaine. Et ce sont les plus jeunes qui sont les plus concernés : le nombre de personnes âgées entre 15 et 44 ans testées positives a augmenté de 45%, quand les plus âgés connaissent une hausse beaucoup plus mesurée : +5% pour les plus de 65 ans notamment.

A noter aussi que 51% des cas diagnostiqués au cours de cette dernière semaine de relevés sont asymptomatiques, toujours selon le dernier rapport hebdomadaire de Santé Publique France. Enfin, parmi les plus de 600 clusters répertories jusqu'à présent, "la cellule familiale, les rassemblements public ou privés et les établissements de santé" restent les types de foyers les plus représentés.