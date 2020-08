Corée du Sud : une piste de luge géante... sur une route fermée

no comment

Une route nationale fermée à Hoengseong (Corée du Sud), a été transformée en piste de luge, devenant ainsi la première installation de ce type à être créée sur une route fermée.

Les autorités locales ont lancé la création du centre de luge en 2018. La région a été la première du pays à construire une telle installation sur une route fermée. Mesurant 12 mètres de large et 2,4 kilomètres de long, c'est la plus longue piste de luge de Corée. Des tapis et des filets ont été installés sur toute la piste pour assurer la sécurité.