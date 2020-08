Une manifestation pro-démocratie réunit 10 000 personnes à Bangkok

no comment

Une manifestation pro-démocratie a réuni ce dimanche 10 000 personnes, notamment des étudiants, sur l'une de places les plus célèbres de Bangkok, selon la police thaïlandaise. Il s'agit du rassemblement le plus important organisé dans le royaume depuis plusieurs années et il intervient après plusieurs semaines de manifestations quasi quotidiennes contre le régime.

Les manifestants réclament notamment la démission du Premier ministre, la dissolution du Parlement et la réécriture de la Constitution qui donne un pouvoir très large aux 250 sénateurs, tous choisis par l'armée.