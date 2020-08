Des milliers de Chinois évacués après des pluies torrentielles dans le Sichuan

no comment

La ville de Ya'an, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, a connu ses pires inondations depuis un siècle. Les pluies torrentielles ont provoqué d'importants dégâts.

La ville de Caoba est l'une des zones les plus durement touchées. Le niveau de l'eau a atteint par endroits les quatre mètres, submergeant les maisons et les voitures. Près de 17 000 habitants ont été évacués plus tôt dans la journée.

Les fortes pluies qui déferlent depuis ce week-end ont touché plus de 60 000 habitants du Sichuan.