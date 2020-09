En Autriche, le record du monde d'immersion dans la glace

no comment

Samedi, l'athlète de l'extrême autrichien Josef Koeberl a battu son propre record de plus de 20 minutes, vêtu d'un simple maillot de bain, en restant deux heures, 30 minutes et 57 secondes à l'intérieur d'un cube rempli de glaçons. Plus de 200 kilos de glace ont été nécessaires.