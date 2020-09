Stan, un T-Rex aux enchères à New York

no comment

L'un des spécimens de T-Rex les plus complets au monde va être mis aux enchères lors d'une vente organisée par Christie's le 6 octobre à New York, et pourrait battre le record en la matière.

Stan, vieux de 67 millions d'années, a été découvert en 1987, dans le Dakota du Sud. Le squelette fossilisé est estimé entre 6 et 8 millions de dollars.