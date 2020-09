Brésil : les images du sauvetage de bébés jaguars

no comment

Des feux de forêt ont ravagé près de 12% du Pantanal, la plus grande zone humide tropicale du monde, à l’ouest du Brésil. Des équipes de sauvetage sont à pied d’œuvre pour sauver des bébés jaguars blessés et des faons. Ce parc national connu pour avoir la plus grande population de jaguars sur Terre. Le jaguar est une espèce classée comme "presque menacée" par l'Union internationale pour la conservation de la nature en raison de son déclin.